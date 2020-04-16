شؤون فلسطينية

الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض

الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة التقاعد والمعاشات ماجد الحلو إنه لا توجد مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وحتى نهاية العام، نظرا لأن خطة موازنة الهيئة أعدت قبل انتشار فيروس كورونا، وأنها ستستمر بتقديم القروض ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأوضح في حديث لتلفزيون فلسطين، مساء اليوم الخميس، أن لدى الهيئة خطة مالية، بحد أدنى لنهاية هذا العام، لاستكمال صرف رواتب المتقاعدين، وأنها ستواصل العمل بالحد الأدنى من الموظفين وعبر الخدمات الالكترونية لمواصلة خدماتها للمتقاعدين.

وتابع أن الهيئة تتابع مع وزارة المالية ومع المالية العسكرية لصرف مبلغ مالي لمن يتقاعدون خلال هذه الفترة إلى حين التوصل لتسوية، موضحا "بمعنى اي شهر يتقاعد فيه الشخص، الشهر الذي يليه يدفع مبلغ مالي مناسب حتى تتم التسوية".

وبين أن هيئة التقاعد "أصبحت ذراعا من الأذرع الاقتصادية الهامة في فلسطين، خاصة أنها أصبحت شريكا أساسيا في عدد من الشركات"، كما أنها ساهمت في عدد من الصناديق المتوفرة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، سواء في صندوق "وقفة عز" أو من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، ومن خلال الشركات التي تساهم فيها.

وأضاف أن لدى الهيئة محفظة متنوعة، داخلية وخارجية، وتخلصت قبل وصول الجائحة إلى فلسطين من بعض الأسهم في بعض الشركات، ما يعني توفر قيمة نقدية بدل أن تبقى أسهما وتتعرض للخسارة، هذا إلى جانب اسثماراتها الأخرى الأمر الذي يجعلها تحظى باستقرار، وحتى لو حدثت بعض الخسارة فإنها ستعوض قريبا، لأن استثمارات الهيئة طويلة الأجل، وبمجرد عودة الحياة إلى طبيعتها تعود أسهم الهيئة وسنداتها إلى قيمتها الطبيعية، وبذلك لن تتعرض لخسائر، مستدركا "لكن قد يؤجل استيفاء بعض الأرباح من الأسهم والسندات".

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