شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: ترامب يستأنف تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب كورونا.. وفريدمان يعلق

قناة إسرائيلية: ترامب يستأنف تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب كورونا.. وفريدمان يعلق
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستجدد مساعدتها للسلطة الفلسطينية في ضوء أزمة كورونا المستجد.

وأكد باراك رافيد مراسل القناة 13 الإسرائيلية، أن ادارة ترامب ستقدم خمسة ملايين دولار لمستشفيات الضفة الغربية كمساعدات إنسانية.

بدوره، قال ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة الامريكية في إسرائيل، في تغريدة على صفحته الشخصية في (تويتر): "مسرور جدا لتقديم أمريكا، خمسة ملايين دولار للمستشفيات والأسر الفلسطينية لتلبية الإحتياجات الفورية والمنقذة للحياة اللازمة لمكافحة كوفيد-19". 

وأضاف: "تلتزم أمريكا، كأكبر مانح للمساعدة الإنسانية عالميا، بمساعدة الشعب الفلسطيني وغيرهم في كل العالم في ظل هذه الأزمة"، على حد تعبيره.

وكانت الادارة الامريكية، قد قطعت مساعداتها عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وتجميد تمويلها لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بالاضافة الى اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

أخبار ذات صلة

الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض

الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض

الخارجية: أسرانا يواجهون اضطهاد الاحتلال وخطر &#34;كورونا&#34; وسط اهمال طبي متعمد

الخارجية: أسرانا يواجهون اضطهاد الاحتلال وخطر "كورونا" وسط اهمال طبي متعمد

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية برام الله

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية برام الله

الرئيس عباس: لن نوقع أي اتفاق سلام نهائي بدون تبييض السجون الإسرائيلية من معتقلينا

الرئيس عباس: لن نوقع أي اتفاق سلام نهائي بدون تبييض السجون الإسرائيلية من معتقلينا

قرار بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

قرار بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

التعليم بغزة تُنفذ خدمات الدعم النفسي للطلبة في البيوت ومراكز الحجر

التعليم بغزة تُنفذ خدمات الدعم النفسي للطلبة في البيوت ومراكز الحجر

النائب العام بغزة يفتح تحقيقاً بمخالفة إجراءات السلامة الصحية بافتتاح مول تجاري

النائب العام بغزة يفتح تحقيقاً بمخالفة إجراءات السلامة الصحية بافتتاح مول تجاري

مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسرى

مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

الخارجية: أسرانا يواجهون اضطهاد الاحتلال وخطر &#34;كورونا&#34; وسط اهمال طبي متعمد

الخارجية: أسرانا يواجهون اضطهاد الاحتلال وخطر "كورونا" وسط اهمال طبي متعمد

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية برام الله

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية برام الله

التعليم بغزة تُنفذ خدمات الدعم النفسي للطلبة في البيوت ومراكز الحجر

التعليم بغزة تُنفذ خدمات الدعم النفسي للطلبة في البيوت ومراكز الحجر

مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسرى

مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسرى

الحركة الأسيرة: نعيش حربًا ضد السجان والوباء وسنتخذ خطوات تصعيدية

الحركة الأسيرة: نعيش حربًا ضد السجان والوباء وسنتخذ خطوات تصعيدية

حبس متهم ثلاثة أشهر وغرامة ألف دينار لتهريبه العمال لداخل الخط الأخضر

حبس متهم ثلاثة أشهر وغرامة ألف دينار لتهريبه العمال لداخل الخط الأخضر

دون أخذ عينات.. الاحتلال يُعيد تسعة أسرى لـ (عوفر) بعد حجرهم أسبوعين

دون أخذ عينات.. الاحتلال يُعيد تسعة أسرى لـ (عوفر) بعد حجرهم أسبوعين

اشتية: لا نُريد للجائحة أن تكون غطاء للعبث بالأمن المجتمعي

اشتية: لا نُريد للجائحة أن تكون غطاء للعبث بالأمن المجتمعي

منوعات

&#34;نساء فقط&#34;.. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

"نساء فقط".. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب &#34;الغيرة&#34;؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب "الغيرة"؟

كيف أصبحت &#34;فيحاء&#34; بطلة &#34;اللمبي 2&#34; بعد غياب 17 عاماً؟

كيف أصبحت "فيحاء" بطلة "اللمبي 2" بعد غياب 17 عاماً؟

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

&#34;كورونا&#34; يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

"كورونا" يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: &#34;كلهم مزز&#34;

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: "كلهم مزز"

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

عربي

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: إغلاق المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات ووقف وسائل النقل العام

رئيس الوزراء المصري: إغلاق المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات ووقف وسائل النقل العام

الصحة السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بـ (كورونا) ليصل الإجمالي إلى 6380

الصحة السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بـ (كورونا) ليصل الإجمالي إلى 6380

السيسي يصدر تحذيراً شديد اللهجة للمخالفين ومتجاوزي مصلحة الوطن

السيسي يصدر تحذيراً شديد اللهجة للمخالفين ومتجاوزي مصلحة الوطن