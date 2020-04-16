قناة إسرائيلية: ترامب يستأنف تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب كورونا.. وفريدمان يعلق

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستجدد مساعدتها للسلطة الفلسطينية في ضوء أزمة كورونا المستجد.



وأكد باراك رافيد مراسل القناة 13 الإسرائيلية، أن ادارة ترامب ستقدم خمسة ملايين دولار لمستشفيات الضفة الغربية كمساعدات إنسانية.



بدوره، قال ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة الامريكية في إسرائيل، في تغريدة على صفحته الشخصية في (تويتر): "مسرور جدا لتقديم أمريكا، خمسة ملايين دولار للمستشفيات والأسر الفلسطينية لتلبية الإحتياجات الفورية والمنقذة للحياة اللازمة لمكافحة كوفيد-19".



وأضاف: "تلتزم أمريكا، كأكبر مانح للمساعدة الإنسانية عالميا، بمساعدة الشعب الفلسطيني وغيرهم في كل العالم في ظل هذه الأزمة"، على حد تعبيره.



وكانت الادارة الامريكية، قد قطعت مساعداتها عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وتجميد تمويلها لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بالاضافة الى اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.