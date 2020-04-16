وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية برام الله





وبينت مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني، هزار أبو بكر، أن الإغلاق، جاء أثناء جولة تفتيشية، نفذتها طواقم حماية المستهلك على المحلات التجارية، تم خلالها العثور على كميات من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، داخل أحد المحال التجارية، كما يقوم التاجر بإعادة تغليف المواد التالفة، على أنها صالحة للاستهلاك.





وعلى إثر ذلك، تم استدعاء الضابطة الجمركية، والأجهزة الأمنية، وبأمر من النيابة العامة، لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تم إغلاق المحل، وإحالة ملف التاجر إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الخميس، محلاً تجارياً، يبع سلعاً منتهية الصلاحية.