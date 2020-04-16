ميركل تُخالف ترامب وتُحدد موقف ألمانيا من دعم منظمة الصحة العالمية

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن دعم بلادها الكامل لمنظمة الصحة العالمية في ظل جائحة فيروس (كورونا)، مشددة على ضرورة رد دولي قوي ومنسق على هذه الأزمة.



وأكد المتحدث باسم ميركل، شتيفان زايبيغ، في تصريح صحفي، أن ميركل، شاركت اليوم في اجتماع افتراضي لزعماء دول (G7) عقد بمبادرة الولايات المتحدة، التي تترأس حالياً المجموعة، حيث شددت المستشارة الألمانية على أنه "لا يمكن الانتصار على الجائحة إلا عن طريق رد دولي قوي ومنسق"، وفق (روسيا اليوم).



وأضاف زايبيرغ، أن ميركل، أعربت في هذا السياق عن "الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية، والشركاء الكثيرين الآخرين".



ويأتي موقف ميركل، في الوقت الذي تتعرض فيه منظمة الصحة العالمي لانتقادات مستمرة من قبل الولايات المتحدة، التي تتهمها بالانحياز للصين، وتقديم معلومات خائطة حول الجائحة.



وفي ظل هذه التطورات، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف تمويل حكومة الولايات المتحدة، لمنظمة الصحة العالمية على الرغم من الجائحة.