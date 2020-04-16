مباشر | لقاء مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: لن نوقع أي اتفاق سلام نهائي بدون تبييض السجون الإسرائيلية من معتقلينا

الرئيس عباس: لن نوقع أي اتفاق سلام نهائي بدون تبييض السجون الإسرائيلية من معتقلينا
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مخاطباً الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إن هامات شعبكم مرفوعة بصبركم وصمودكم وإيمانكم بعدالة قضيتنا".

وأضاف الرئيس عباس، وفق وكالة (وفا)، لمناسبة يوم الأسير، الذي يصادف السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام: "إن قضية الأسرى، ستبقى القضية الأولى على سلم أولوياتنا، رغم كل الصعاب التي نواجهها للحفاظ على حقوق شعبنا العادلة غير القابلة للمساومة أو التفريط".

وقال الرئيس، "نوجه التحية لأبطالنا الأسرى، الذين قدموا أغلى ما يملك الإنسان وهو حريته، وسنوات عمره في سبيل قضية شعبهم، وحقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وتابع الرئيس عباس: "نجدد العهد بأننا لن نوقع على أي اتفاق سلام نهائي بدون تبييض السجون الإسرائيلية من معتقلينا الإبطال الذين هم مقاتلوا حرية.

وأضاف الرئيس: "ندعو المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية؛ للتدخل والضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي لإنقاذ حياة أسرانا، والحفاظ على سلامتهم، في ظل تفشي وباء فيروس (كورونا) الذي يهدد البشرية جمعاء، لذلك نطالب وبشكل فوري الحكومة الاسرائيلية بالافراج عن أسرانا ومعتقلينا، ونحملها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحماية أرواحهم، خاصة الأسرى المرضى والأطفال والنساء.

وقال: "لن نرضخ لأي ضغوط تمارس علينا للتخلي عن أسرانا الأبطال وعائلاتهم، وسوف نستمر بتقديم كل مايلزم؛ لتوفير حياة كريمة لهم".

أخبار ذات صلة

الخارجية: أسرانا يواجهون اضطهاد الاحتلال وخطر &#34;كورونا&#34; وسط اهمال طبي متعمد

الخارجية: أسرانا يواجهون اضطهاد الاحتلال وخطر "كورونا" وسط اهمال طبي متعمد

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية برام الله

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية برام الله

قرار بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

قرار بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

التعليم بغزة تُنفذ خدمات الدعم النفسي للطلبة في البيوت ومراكز الحجر

التعليم بغزة تُنفذ خدمات الدعم النفسي للطلبة في البيوت ومراكز الحجر

النائب العام بغزة يفتح تحقيقاً بمخالفة إجراءات السلامة الصحية بافتتاح مول تجاري

النائب العام بغزة يفتح تحقيقاً بمخالفة إجراءات السلامة الصحية بافتتاح مول تجاري

مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسرى

مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسرى

الحركة الأسيرة: نعيش حربًا ضد السجان والوباء وسنتخذ خطوات تصعيدية

الحركة الأسيرة: نعيش حربًا ضد السجان والوباء وسنتخذ خطوات تصعيدية

حبس متهم ثلاثة أشهر وغرامة ألف دينار لتهريبه العمال لداخل الخط الأخضر

حبس متهم ثلاثة أشهر وغرامة ألف دينار لتهريبه العمال لداخل الخط الأخضر

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

الخارجية: أسرانا يواجهون اضطهاد الاحتلال وخطر &#34;كورونا&#34; وسط اهمال طبي متعمد

الخارجية: أسرانا يواجهون اضطهاد الاحتلال وخطر "كورونا" وسط اهمال طبي متعمد

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية برام الله

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية برام الله

التعليم بغزة تُنفذ خدمات الدعم النفسي للطلبة في البيوت ومراكز الحجر

التعليم بغزة تُنفذ خدمات الدعم النفسي للطلبة في البيوت ومراكز الحجر

مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسرى

مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسرى

الحركة الأسيرة: نعيش حربًا ضد السجان والوباء وسنتخذ خطوات تصعيدية

الحركة الأسيرة: نعيش حربًا ضد السجان والوباء وسنتخذ خطوات تصعيدية

حبس متهم ثلاثة أشهر وغرامة ألف دينار لتهريبه العمال لداخل الخط الأخضر

حبس متهم ثلاثة أشهر وغرامة ألف دينار لتهريبه العمال لداخل الخط الأخضر

دون أخذ عينات.. الاحتلال يُعيد تسعة أسرى لـ (عوفر) بعد حجرهم أسبوعين

دون أخذ عينات.. الاحتلال يُعيد تسعة أسرى لـ (عوفر) بعد حجرهم أسبوعين

بعد ظهور اصابات جديدة.. محافظ بيت لحم يعلن عن تشددي الاجراءات الامنية

بعد ظهور اصابات جديدة.. محافظ بيت لحم يعلن عن تشددي الاجراءات الامنية

منوعات

&#34;نساء فقط&#34;.. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

"نساء فقط".. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب &#34;الغيرة&#34;؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب "الغيرة"؟

كيف أصبحت &#34;فيحاء&#34; بطلة &#34;اللمبي 2&#34; بعد غياب 17 عاماً؟

كيف أصبحت "فيحاء" بطلة "اللمبي 2" بعد غياب 17 عاماً؟

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

&#34;كورونا&#34; يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

"كورونا" يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: &#34;كلهم مزز&#34;

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: "كلهم مزز"

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

عربي

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بـ (كورونا) ليصل الإجمالي إلى 6380

الصحة السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بـ (كورونا) ليصل الإجمالي إلى 6380

السيسي يصدر تحذيراً شديد اللهجة للمخالفين ومتجاوزي مصلحة الوطن

السيسي يصدر تحذيراً شديد اللهجة للمخالفين ومتجاوزي مصلحة الوطن

طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء بيروت

طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء بيروت