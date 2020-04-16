الرئيس عباس: لن نوقع أي اتفاق سلام نهائي بدون تبييض السجون الإسرائيلية من معتقلينا

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مخاطباً الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إن هامات شعبكم مرفوعة بصبركم وصمودكم وإيمانكم بعدالة قضيتنا".



وأضاف الرئيس عباس، وفق وكالة (وفا)، لمناسبة يوم الأسير، الذي يصادف السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام: "إن قضية الأسرى، ستبقى القضية الأولى على سلم أولوياتنا، رغم كل الصعاب التي نواجهها للحفاظ على حقوق شعبنا العادلة غير القابلة للمساومة أو التفريط".



وقال الرئيس، "نوجه التحية لأبطالنا الأسرى، الذين قدموا أغلى ما يملك الإنسان وهو حريته، وسنوات عمره في سبيل قضية شعبهم، وحقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".



وتابع الرئيس عباس: "نجدد العهد بأننا لن نوقع على أي اتفاق سلام نهائي بدون تبييض السجون الإسرائيلية من معتقلينا الإبطال الذين هم مقاتلوا حرية.



وأضاف الرئيس: "ندعو المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية؛ للتدخل والضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي لإنقاذ حياة أسرانا، والحفاظ على سلامتهم، في ظل تفشي وباء فيروس (كورونا) الذي يهدد البشرية جمعاء، لذلك نطالب وبشكل فوري الحكومة الاسرائيلية بالافراج عن أسرانا ومعتقلينا، ونحملها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحماية أرواحهم، خاصة الأسرى المرضى والأطفال والنساء.



وقال: "لن نرضخ لأي ضغوط تمارس علينا للتخلي عن أسرانا الأبطال وعائلاتهم، وسوف نستمر بتقديم كل مايلزم؛ لتوفير حياة كريمة لهم".

رام الله - دنيا الوطن