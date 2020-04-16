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شؤون فلسطينية

قرار بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

قرار بتعليق الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، الخميس، تمديد إغلاق المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وقال المجلس، وفق (سكاي نيوز)، إنه "قرر ‏وهو تعتصره الحرقة والألم، ‏تمديد قراره بتعليق حضور المصلين للصلوات، من جميع أبواب المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".

وأوضح أن قراره، جاء "تماشياً مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية، التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء"، متابعاً: "نعلم أن اتخاذ هذا القرار، سيكون مؤلماً لنا جميعاً، ‏حيث اعتدنا منذ مئات السنين، أن نعمر المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل، وأداء التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية، آثرنا أن نصلي في بيوتنا حفاظاً على النفس البشرية".

وأضاف: "الأذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل، من قبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف، وحراس المسجد، الذين سيبقون معمرين للمسجد، ومتواجدين على رأس عملهم، بما في ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة".

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