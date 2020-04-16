النائب العام بغزة يفتح تحقيقاً بمخالفة إجراءات السلامة الصحية بافتتاح مول تجاري

أصدر النائب العام في قطاع غزة، المستشار ضياء الدين المدهون، تعليماته لنيابة المؤسسات، بفتح التحقيق الجزائي، حول الاشتباه بمخالفة إجراءات الصحة والسلامة، أثناء افتتاح هايبر مول النصيرات، أمس الأربعاء.





وفور صدور التكليف، باشرت نيابة المؤسسات إجراءات التحقيق، حيث كلفت المباحث الطبية، ودائرة الطب الوقائي، بالبحث والتحقق، وإعداد تقرير تفصيلي حول التزام مالك المتجر بإجراءات الصحة والوقاية والسلامة العامة خلال الافتتاح، وستستكمل النيابة العامة إجراءات جمع الأدلة الفنية، وتدوين أقوال الشهود، واستجواب كافة المشتبه بهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ارتكابهم لأي مخالفة قانونية.





وقالت النيابة العامة، إنها ستباشر دورها القانوني دون هوادة، للحفاظ على الأمن العام والصحة العامة لأبناء شعبنا، في ظل هذه الجائحة، والتعاون مع الوزارات المختصة؛ لضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من فيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطن