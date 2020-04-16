الحركة الأسيرة: نعيش حربًا ضد السجان والوباء وسنتخذ خطوات تصعيدية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي: إن يوم الأسير الفلسطيني، يمر علينا في ظروف استثنائية، ونعيشُ حربًا يومية مركبة ضد السجان والوباء.



وقالت في بيان لها اليوم الخميس، عشية يوم الأسير الفلسطيني: "نوشك على الدخول في خطوات تصعيدية مصيرية، لنسمع صوتنا لكل من يعنيه الأمر"، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأكدت أن إدارة سجون الاحتلال، لم ترتق بالتعامل اللائق الواجب عليها لحمايتنا، ونحن على بعد زفرة من السجان؛ لينقل لنا هذا الوباء.



وأشارت إلى أن إدارة السجون استغلت الإنشغال الإنساني بوباء (كورونا)، واعتدت على حقوقنا ومكتسباتنا، التي ارتقى من أجلها مئات الشهداء، وخضنا لأجلها عشرات الإضرابات.



وشددت على أن "معركتنا مع هذا الوباء لن تثنينا عن مواجهة قمع السجان وقراراته الإجرامية"، قائلة: "رغم صلف الاحتلال وظلمه ومعيقاته المختلفة، ستبقى إرادةُ الحياة منتصرةً على آلة الموت".



ووجهت نداء عاجلاً لكل أحرار شعبنا الفلسطيني بأن "حريتَنا استحقاقٌ لا بد من إنفاذه".



وحيت الحركة الأسيرة في بيانها كل الطواقم الطبية، الذين يدافعون عن حياة أبناء شعبنا في الصفوف الأولى ضد هذا الوباء، وفي كل ميادين التحرر.



وأشادت بالدور المتقدم لوسائلنا الإعلامية المختلفة، ولكلِ نشطاء منصات التواصل الاجتماعي لوقفتهم الإسنادية، داعية إلى توخي الحذر في تناول الأخبار المتعلقة بصفقات التبادل، ومثمنة المبادرة الإنسانية التي طرحتها المقاومة الفلسطينية.