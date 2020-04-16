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حبس متهم ثلاثة أشهر وغرامة ألف دينار لتهريبه العمال لداخل الخط الأخضر

حبس متهم ثلاثة أشهر وغرامة ألف دينار لتهريبه العمال لداخل الخط الأخضر
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة صلح يطا، برئاسة القاضي عماد النتشه المتهم (م، ع) وذلك بعد قيامه بتهريب العمال من وإلى داخل الخط الاخضر بما يخالف القرارات والتعليمات والتدابير والإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص؛ لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، خلافاً لأحكام المادة 3 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة شهور، وغرامة مالية ألف دينار أردني، وذلك بعد أن تم ضبطه من القوة الأمنية المشتركة.

جاء ذلك، استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها رئيس نيابة يطا، الاستاذ أشرف القواسمي.

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