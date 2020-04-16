الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، بتسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268.



وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس (كورونا)، جمال فورار، إن السلطات الصحية، سجلت تعافي 75 شخصاً من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء إلى 783، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة.