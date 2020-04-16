الصحة الإيطالية: ارتفاع عدد الوفيات إلى 22170

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، ارتفع إلى 22170 حالة.



وسجلت إيطاليا اليوم، 525 حالة وفاة جديدة، بسبب وباء (كوفيد- 19)، انخفاضاً من 578 يوم الأربعاء، كما تأكدت إصابة 3786 شخصاً بالفيروس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم)​.



من المهم الإشارة إلى أن حالات التعافي، ازدادت بواقع 2072، ليصل إجمالي المتعافين إلى 40164 شخصاً، مقابل 38092 أمس.



والأربعاء، سجلت إيطاليا 578 حالة وفاة جديدة، بسبب وباء (كوفيد- 19)، انخفاضاً من 600 وحالتين يوم الثلاثاء.



وتراوح عدد الوفيات بين 525 و636 خلال الأحد عشر يوماً الماضية، باستثناء الانخفاض الحاد إلى 431 في عيد الفصح يوم الأحد، والذي تغير على الفور في اليوم التالي.



وتأتي إيطاليا حالياً في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد وفيات (كورونا) بعد الولايات المتحدة، وفي المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.