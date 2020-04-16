عاجل

  • النائب العام بغزة يفتح تحقيق بمخالفة إجراءات السلامة الصحية أثناء افتتاح مول تجاري

عربي

رئيس الوزراء المصري: إغلاق المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات ووقف وسائل النقل العام

رئيس الوزراء المصري: إغلاق المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات ووقف وسائل النقل العام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ، ووقف وسائل النقل العام يوم الاثنين.

وقال مدبولي: "من المقرر، أن تنطبق إجراءات الحظر على يومي الجمعة والسبت، على يوم شم النسيم، والتي تشمل غلق كامل للمحال التجارية والمولات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف، إلى جانب هذا، سيتم إيقاف ارتياد المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، وذلك بهدف تقليل الكثافات؛ حرصاً على سلامة المواطنين.

ولفت إلى أنه سيتم وقف كل وسائل النقل العام، بما فيها مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك وسائل النقل النهري وإيقاف أتوبيسات الرحلات بين المحافظات.

وتابع مدبولي بالقول: لاحظنا بشيء من القلق، حجم التواجد فى الشوارع فى الأيام الماضية.

أخبار ذات صلة

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بـ (كورونا) ليصل الإجمالي إلى 6380

الصحة السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بـ (كورونا) ليصل الإجمالي إلى 6380

السيسي يصدر تحذيراً شديد اللهجة للمخالفين ومتجاوزي مصلحة الوطن

السيسي يصدر تحذيراً شديد اللهجة للمخالفين ومتجاوزي مصلحة الوطن

طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء بيروت

طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء بيروت

تونس.. إحباط مخطط لنقل كورونا إلى أفراد الأمن

تونس.. إحباط مخطط لنقل كورونا إلى أفراد الأمن

خبراء صينيون يزورون السعودية لتقديم الدعم لمكافحة فيروس (كورونا)

خبراء صينيون يزورون السعودية لتقديم الدعم لمكافحة فيروس (كورونا)

مصر: الأسبوع المقبل هو الفاصل في انتشار وباء (كورونا)

مصر: الأسبوع المقبل هو الفاصل في انتشار وباء (كورونا)

الخارجية اللبنانية: سنتقدم بشكوى ضد إسرائيل لاستهدافها سيارة مدنية على الحدود

الخارجية اللبنانية: سنتقدم بشكوى ضد إسرائيل لاستهدافها سيارة مدنية على الحدود

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسرى

مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسرى

الحركة الأسيرة: نعيش حربًا ضد السجان والوباء وسنتخذ خطوات تصعيدية

الحركة الأسيرة: نعيش حربًا ضد السجان والوباء وسنتخذ خطوات تصعيدية

حبس متهم ثلاثة أشهر وغرامة ألف دينار لتهريبه العمال لداخل الخط الأخضر

حبس متهم ثلاثة أشهر وغرامة ألف دينار لتهريبه العمال لداخل الخط الأخضر

اشتية: موقفنا ثابت بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بظل حالة الطوارئ

اشتية: موقفنا ثابت بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بظل حالة الطوارئ

الجبهة الديمقراطية: شعبنا لن يتعايش مع بقاء أسراه رهائن في سجون الاحتلال

الجبهة الديمقراطية: شعبنا لن يتعايش مع بقاء أسراه رهائن في سجون الاحتلال

شرطة الاحتلال تستدعي مدير المسجد الأقصى للتحقيق

شرطة الاحتلال تستدعي مدير المسجد الأقصى للتحقيق

بيت لحم: إغلاق بلدة العبيدية بعد ظهور إصابة بفيروس (كورونا)

بيت لحم: إغلاق بلدة العبيدية بعد ظهور إصابة بفيروس (كورونا)

شاهد ماذا فعل الفنان &#34;الديري&#34; في ذكرى الشهيد أبو جهاد

شاهد ماذا فعل الفنان "الديري" في ذكرى الشهيد أبو جهاد

منوعات

&#34;نساء فقط&#34;.. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

"نساء فقط".. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب &#34;الغيرة&#34;؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب "الغيرة"؟

كيف أصبحت &#34;فيحاء&#34; بطلة &#34;اللمبي 2&#34; بعد غياب 17 عاماً؟

كيف أصبحت "فيحاء" بطلة "اللمبي 2" بعد غياب 17 عاماً؟

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

&#34;كورونا&#34; يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

"كورونا" يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: &#34;كلهم مزز&#34;

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: "كلهم مزز"

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

عربي

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

السيسي يصدر تحذيراً شديد اللهجة للمخالفين ومتجاوزي مصلحة الوطن

السيسي يصدر تحذيراً شديد اللهجة للمخالفين ومتجاوزي مصلحة الوطن

طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء بيروت

طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء بيروت

تونس.. إحباط مخطط لنقل كورونا إلى أفراد الأمن

تونس.. إحباط مخطط لنقل كورونا إلى أفراد الأمن