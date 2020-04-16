الصحة السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بـ (كورونا) ليصل الإجمالي إلى 6380

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 6380، في قفزة تعد الأعلى حتى الآن، بعدد الإصابات اليومية في المملكة.



ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 83 حالة، كما تم تسجيل 59 حالة تعافٍ، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 990 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد عبد العالي: "إن هناك 5307 إصابات نشطة بالفيروس منها 71 حالة حرجة".



وقال المتحدث، إن هناك أماكن عالية في الخطورة، من ضمنها مساكن العمال، حيث تم رصد عدد من الحالات إيجابية التحليل، متوجهاً إلى أصحاب الشركات والمشرفين بالتشديد على أهمية التقيد بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية، لاحتواء تفشي الفيروس في البلاد.