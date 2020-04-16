عاجل

  • النائب العام بغزة يفتح تحقيق بمخالفة إجراءات السلامة الصحية أثناء افتتاح مول تجاري

عربي

الصحة السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بـ (كورونا) ليصل الإجمالي إلى 6380

الصحة السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بـ (كورونا) ليصل الإجمالي إلى 6380
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 6380، في قفزة تعد الأعلى حتى الآن، بعدد الإصابات اليومية في المملكة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 83 حالة، كما تم تسجيل 59 حالة تعافٍ، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 990 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد عبد العالي: "إن هناك 5307 إصابات نشطة بالفيروس منها 71 حالة حرجة".

وقال المتحدث، إن هناك أماكن عالية في الخطورة، من ضمنها مساكن العمال، حيث تم رصد عدد من الحالات إيجابية التحليل، متوجهاً إلى أصحاب الشركات والمشرفين بالتشديد على أهمية التقيد بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية، لاحتواء تفشي الفيروس في البلاد.

أخبار ذات صلة

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: إغلاق المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات ووقف وسائل النقل العام

رئيس الوزراء المصري: إغلاق المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات ووقف وسائل النقل العام

السيسي يصدر تحذيراً شديد اللهجة للمخالفين ومتجاوزي مصلحة الوطن

السيسي يصدر تحذيراً شديد اللهجة للمخالفين ومتجاوزي مصلحة الوطن

طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء بيروت

طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء بيروت

تونس.. إحباط مخطط لنقل كورونا إلى أفراد الأمن

تونس.. إحباط مخطط لنقل كورونا إلى أفراد الأمن

خبراء صينيون يزورون السعودية لتقديم الدعم لمكافحة فيروس (كورونا)

خبراء صينيون يزورون السعودية لتقديم الدعم لمكافحة فيروس (كورونا)

مصر: الأسبوع المقبل هو الفاصل في انتشار وباء (كورونا)

مصر: الأسبوع المقبل هو الفاصل في انتشار وباء (كورونا)

الخارجية اللبنانية: سنتقدم بشكوى ضد إسرائيل لاستهدافها سيارة مدنية على الحدود

الخارجية اللبنانية: سنتقدم بشكوى ضد إسرائيل لاستهدافها سيارة مدنية على الحدود

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسرى

مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسرى

الحركة الأسيرة: نعيش حربًا ضد السجان والوباء وسنتخذ خطوات تصعيدية

الحركة الأسيرة: نعيش حربًا ضد السجان والوباء وسنتخذ خطوات تصعيدية

حبس متهم ثلاثة أشهر وغرامة ألف دينار لتهريبه العمال لداخل الخط الأخضر

حبس متهم ثلاثة أشهر وغرامة ألف دينار لتهريبه العمال لداخل الخط الأخضر

اشتية: موقفنا ثابت بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بظل حالة الطوارئ

اشتية: موقفنا ثابت بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بظل حالة الطوارئ

الجبهة الديمقراطية: شعبنا لن يتعايش مع بقاء أسراه رهائن في سجون الاحتلال

الجبهة الديمقراطية: شعبنا لن يتعايش مع بقاء أسراه رهائن في سجون الاحتلال

شرطة الاحتلال تستدعي مدير المسجد الأقصى للتحقيق

شرطة الاحتلال تستدعي مدير المسجد الأقصى للتحقيق

بيت لحم: إغلاق بلدة العبيدية بعد ظهور إصابة بفيروس (كورونا)

بيت لحم: إغلاق بلدة العبيدية بعد ظهور إصابة بفيروس (كورونا)

شاهد ماذا فعل الفنان &#34;الديري&#34; في ذكرى الشهيد أبو جهاد

شاهد ماذا فعل الفنان "الديري" في ذكرى الشهيد أبو جهاد

منوعات

&#34;نساء فقط&#34;.. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

"نساء فقط".. ماقصة الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب &#34;الغيرة&#34;؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب "الغيرة"؟

كيف أصبحت &#34;فيحاء&#34; بطلة &#34;اللمبي 2&#34; بعد غياب 17 عاماً؟

كيف أصبحت "فيحاء" بطلة "اللمبي 2" بعد غياب 17 عاماً؟

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

&#34;كورونا&#34; يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

"كورونا" يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: &#34;كلهم مزز&#34;

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: "كلهم مزز"

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

عربي

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الجزائرية: تسجيل 12 حالة وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

السيسي يصدر تحذيراً شديد اللهجة للمخالفين ومتجاوزي مصلحة الوطن

السيسي يصدر تحذيراً شديد اللهجة للمخالفين ومتجاوزي مصلحة الوطن

طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء بيروت

طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء بيروت

تونس.. إحباط مخطط لنقل كورونا إلى أفراد الأمن

تونس.. إحباط مخطط لنقل كورونا إلى أفراد الأمن