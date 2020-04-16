بعد ظهور اصابات جديدة.. محافظ بيت لحم يعلن عن تشددي الاجراءات الامنية



وقال حميد، خلال جولة تفقدية له لمخيم الدهيشة مساء اليوم الخميس: "تم اغلاق المناطق التي ظهرت فيها الإصابات، وهناك مساعي لوضع خطط لطرق بديلة بالتعاون والتنسيق مع لجان الطوارئ الموجودة والقيادة الأمنية والعسكرية ولجنة الطوارئ الطبية العليا"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



واشار إلى ان كافة الإجراءات المتخذة هي بالشراكة مع الجهات المختصة، والهدف منها حماية المواطنين، موضحا أن اغلاق شارع القدس- الخليل الحيوي بحاجة الى تدابير خاصة، لتأمين حماية السكان، وتوفير الحد الأدنى من الحركة، حيث سيتم تخصيص مسار مخصص للطوارئ والحالات الضرورية.



واكد ان الإجراءات الاحترازية ستبقى على حالها، من حيث الاغلاقات المتعلقة بالكنائس والمساجد والمرافق الأخرى، لافتا إلى أنهم بصدد اتخاذ إجراءات بحق حملة الهوية الزرقاء واللوحات الصفراء، مؤكدا أن أصحابها جزء من شعبنا، ولكن نريد ضبط الحركة بين المحافظة وخارجها.



وحول الطواقم الطبية العاملة في مستشفيات القدس، قال "منذ تسجيل إصابات بين الطواقم الطبية العاملة في القدس تم اتخاذ إجراءات مشددة في بيت لحم، ونحن معنيون بحماية الطواقم الطبية هناك، ولكن نطلب من جميع المسشفيات والجهات ذات العلاقة وضع خطة لحماية الطواقم الطبية، ولتأمين سير حركتها.



وقال حميد "لم نلجأ الى فرض منع التجول بمفهومه المؤلم، بل اعتمدنا أسلوبا ناجحا في السيطرة على الحركة وضبطها، وكان لها نتائج إيجابية، وسنستمر على هذا النحو حتى تنتهي هذه الأزمة بسلام".



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ بيت لحم كامل حميد، عن فرض إجراءات امنية إضافية مشددة على المحافظة، بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19) في بلدات بيت ساحور والعبيدية ومخيم الدهيشة.