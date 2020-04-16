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وفيات (كورونا) في الولايات المتحدة تتجاوز 31 ألفاً

وفيات (كورونا) في الولايات المتحدة تتجاوز 31 ألفاً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر إحصاء لـ (رويترز)، أن وفيات فيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة، تجاوزت 31 ألف شخص، اليوم الخميس، بينما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليعلن توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً بسبب (كورونا) في العالم، حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد فقط وسجلت ارتفاعاً يومياً قياسياً على مدى يومين متتاليين.

وبدأ حكام ولايات كونيتيكت، وماريلاند، ونيويورك، وبنسلفانيا، تأهيل الأمريكيين بحذر، لحياة ما بعد الفيروس، حيث يضع السكان كمامات مع خروجهم من العزل في الأسابيع المقبلة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس، أكثر من 635 ألف شخص في الولايات المتحدة بعد زيادتهم 30 ألف حالة الأربعاء، ووفقاً لإحصاء (رويترز)، فإن هذا أكبر ارتفاع في خمسة أيام.

وألحقت إجراءات العزل العام الأمريكية، ضرراً جسيما باقتصاد البلاد لمستويات لم يسبق لها مثيل، منذ الكساد الكبير قبل قرابة قرن من الزمان، مع سعي أكثر من 20 مليون أمريكي، للحصول على إعانات البطالة مع إغلاق المتاجر والمطاعم.

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