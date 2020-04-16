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شؤون فلسطينية

اشتية: موقفنا ثابت بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بظل حالة الطوارئ

اشتية: موقفنا ثابت بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بظل حالة الطوارئ
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
عقد رئيس الوزراء، محمد اشتية، اجتماعا مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرنس، حيث أطلعهم على الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، ومعيقات الاحتلال والتحريض المستمر من قبلهم تجاه هذه الجهود.

وأكد رئيس الوزراء أن حالة الطوارئ هي متعلقة بالوضع الاستثنائي التي تشهده فلسطين كباقي الدول وهو انتشار فيروس "كورونا"، مشددا على الاستمرار بالموقف الثابت للحكومة بالدفاع عن حقوق الإنسان وصون الحريات وضمان عدم التعدي عليها.

وأشار اشتية الى أن الحكومة تتعامل بعدل ومساواة مع كافة المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة الى أهلنا في الشتات، سواء من ناحية المساعدات او المستلزمات والمعدات والتجهيزات الطبية، من مبدأ الوفاء والمسؤولية تجاه أهلنا في كافة أماكن تواجدهم.

بدورهم، عبر ممثلو مؤسسات المجتمع المدني عن دعمهم للخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ولقرار سيادة الرئيس محمود عباس بفرض حالة الطوارئ في فلسطين، والإجراءات المعمول بها لمواجهة الفيروس دون الخروج عن هذا الهدف، معربين عن تسخير إمكانيات مؤسسات المجتمع المدني في سبيل دعم الجهود الحكومية في مواجهة "كورونا".

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