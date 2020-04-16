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الاعلام والمعلومات الحكومي: قرار ارتداء الكمامة بغزة دخل اليوم حيز التنفيذ

الاعلام والمعلومات الحكومي: قرار ارتداء الكمامة بغزة دخل اليوم حيز التنفيذ
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، في قطاع غزة، أن قرار إلزام الموظفين مقدمي الخدمة المباشرة بارتداء الكمامة، دخل اليوم حيز التنفيذ، وسيتم التشديد على متابعته والالتزام به، وكذلك لافتا إلى أن الوزارات ستتابع التزام القطاعين الأهلي والخاص بتعليمات ارتداء الكمامة للمراجعين والموظفين والأخذ بالإجراءات الوقائية.

وأشار المركز، خلال الايجاز اليومي، حول تطورات فيروس كورونا في قطاع غزة، والذي عقد مساء اليوم الخميس، إلى أنه تم اتمام 79 فحصاً مخبرياً، وكلها سلبية، نافيا في الوقت ذاته وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا.

من جانب آخر، أكد المركز أنه من المتوقع أن يصل مئات المواطنين العالقين في مصر في ساعة متاخرة من هذه الليل، منوها إلى أن وزارة الداخلية تواصل تأمين كافة مراكز الحجر الصحي في غزة، وكل المراكز هي مناطق مغلقة وتخضع لإجراءات مشددة. 

وأكد، أن معبر رفح البري يواصل اليوم عمله بشكل استثنائي، ولليوم الرابع على التواصل، في وصول المواطنين العالقين في مصر، وقد وصل منذ الإثنين الماضي 1186 مواطناً، تم توزيعهم على مراكز الحجر الصحي الاحترازي.

وقال: "تواصل الجهات الرقابية بوزارة الداخلية والأمن الوطني ممثلة بمكتب المراقب العام والإدارة العامة للانضباط والأمن الخاص تنفيذ الجولات والزيارات الميدانية على مراكز الحجر الصحي ومراكز تقديم الخدمة؛ لتفقد ومراقبة أداء القوات العاملة ومدى التزامها بتنفيذ بروتوكول إجراءات الوقاية والسلامة ضمن خطة الطوارئ، ويتم معالجة أية ملاحظات بشكل فوري".

في سياق آخر، أكد مركز الاعلام والمعلومات الحكومي، أن وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، نفذت201 جولة ميدانية تفتيشية، حررت خلالها 27 محضر ضبط، و29 محضر إتلاف، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن وزارة العمل أنهت صرف الدفعة الاولى من مساعدات المتضررين من الفئات العمالية عبر فروع البريد بواقع 3000 مستفيد.

واشار المركز، إلى ان وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، وفرت مستلزمات 1000 وحدة حجر صحي في شمال وجنوب قطاع غزة بالإضافة لإعادة تأهيل مراكز الحجر الصحي والتي استخدمت سابقًا بعد انتهاء فترة استضافة الفوج الأول.

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