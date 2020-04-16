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طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء بيروت

طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء بيروت
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن طائرات حربية إسرائيلية حلقت في سماء بيروت، مشيرةً إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي يحلق في هذه الأثناء في سماء العاصمة بيروت في طلعات استطلاعية متتالية.

وأضافت الوكالة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي يحلق أيضا في سماء النبطية وقرى وبلدات إقليم التفاح على علو متوسط، متابعةً: "حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا والجولان المحتل على علو منخفض".

كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق قرى وبلدات مرجعيون على علو منخفض.

يذكر أن وسائل إعلام لبنانية، أفادت يوم الاثنين الماضي، بأن "طائرات تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية تحلق منذ يوم أمس الأحد في الأجواء اللبنانية".

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي المسير يواصل تحليقه في أجواء العاصمة ​بيروت​ و​الضاحية الجنوبية،​ منذ عصر الأمس، على علو متوسط وبشكل مكثف.

وبحسب الوكالة، فإن الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية في الأيام الأخيرة قد ازدادت، خصوصا في المنطقة الجنوبية وصولا إلى بيروت.

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت في الأشهر الماضية عملية إسقاط لبعض طائرات التجسس الإسرائيلية التي حاولت استهداف مراكز أمنية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

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