ما حقيقة إغلاق الاحتلال لبحر المناطق الشمالية لقطاع غزة؟

صورة أرشيفية

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خاص دنيا الوطن

نفى نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، المعلومات التي تتحدث عن اغلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي، البحر من المناطق الشمالية لقطاع غزة حتى اشعار آخر.



وأكد عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن المساحة المسموح بها امام الصيادين الفلسطينيين كما هي، وهي ستة أميال من ميناء غزة حتى الشمال، و15 ميلا من ميناء غزة حتى الجنوب.



من جانبه، أكد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، لـ"دنيا الوطن"، أن الاحتلال الاسرائيلي، أبلغ منسق وزارة الزراعة، أن أي صياد يتجاوز المنطقة (K) سيتم التعامل معه اما بالاعتقال او اطلاق النار عليه.