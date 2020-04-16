دولي

عمدة عاصمة أفريقية يوزع (الكونياك) على الفقراء لمكافحة كورونا

عمدة عاصمة أفريقية يوزع (الكونياك) على الفقراء لمكافحة كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وزع عمدة العاصمة الكينية نيروبي زجاجات مشروب كحولي على الفقراء قائلا إنه يحمي من فيروس كورونا المستجد وذلك رغم أن الشركة المصنعة للمشروب والحكومة الكينية انتقدتاه لنشره أسطورة لا أساس لها من الصحة.

ونشر مايك مبوفي سونكو، المعروف بشغفه بارتداء الحلي الذهبية كبيرة الحجم وارتجال الأغاني من نوع الراب، صورا على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الاسبوع لزجاجات تحمل علامة هينيسي التجارية وسط أكياس تمتلئ بالمواد الغذائية والطحين (الدقيق) وغيرها من السلع الأساسية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال سونكو الذي ألقي القبض عليه العام الماضي في مقطع فيديو وهو يرتدي قناع وجه "من واقع الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ومؤسسات مختلفة معنية بالصحة ... يلعب الكحول دورا رئيسيا جدا في قتل فيروس كورونا أو أي نوع من الفيروسات".

وقالت شركة إل.في.إم.إتش، أكبر شركة في العالم لصناعة السلع الفاخرة والتي تنتج كونياك هينيسي، إن سونكو مخطئ وإن أي مشروب من المشروبات الكحولية لا يحمي من الفيروس.

وأكدت كينيا اكتشاف 225 إصابة بكورونا حتى الآن وقيدت حركة الناس لإبطاء انتشار الفيروس.

وقال سايروس أوجونا المتحدث باسم الحكومة إن العلم لم يثبت أن الكحول يتيح الحماية وحذر الساسة من استغلال الجائحة في أغراض دعائية.

وكانت الشرطة ألقت القبض على سونكو في ديسمبر  الماضي بتهم الفساد، لكنه نفى الاتهامات، وأفرجت السلطات عنه بكفالة.

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