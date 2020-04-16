دولي

تطورات (كورونا) بالعالم.. حصد الارواح مستمر والإصابات تعدت المليونين

تطورات (كورونا) بالعالم.. حصد الارواح مستمر والإصابات تعدت المليونين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 135 ألف وفاة حتى اللحظة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

- هولندا تسجل 181 وفاة جديدة و1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- اليابان تعلن عن توسيع نطاق حالة الطوارئ في البلاد في إطار الحد من انتشار الوباء.

- قطر تسجل 392 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 4103.

- وكالة الأنباء الفرنسية: وفاة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا من جراء فيروس كورونا.

- المغرب يسجل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2251.

- إسبانيا تسجل 551 وفاة جديدة و5183 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 663.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 77995، والوفيات إلى 4869.

- منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الإصابات في أوروبا تضاعفت في الـ10 أيام الأخيرة، لتسجل مليونا.

- وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1524.

- روسيا تسجل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 19 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 225.

- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 140، والإصابات إلى 12451.

- الحكومة الفلسطينية: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم و3 إصابات في القدس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 293، يُضاف إليها 81 إصابة في القدس الشرقية.

- وزارة الصحة الهندية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 12380، والوفيات إلى 414، وحالات التعافي إلى 1489.

- رويترز: الولايات المتحدة تسجل 2371 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 30817.

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