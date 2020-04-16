دولي

مستشفى مؤقت في ووهان يتوقف عن العمل مع تراجع الوباء

توقف مستشفى مؤقت عن العمل في مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين اليوم الأربعاء، مع تراجع تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وكان قد تم بناء مستشفى ووهان ليشنشان في غضون 10 أيام لعلاج المرضى المصابين بكوفيد-19. وقد نقلت الدفعة الأخيرة من المرضى إلى مستشفيات عادية يوم الثلاثاء.

وقال جياو يا هوي، المسؤول في لجنة الصحة الوطنية، إن اغلاق المستشفى هو تطور بارز في معركة ووهان المستمرة منذ شهور ضد الوباء، مما يشير إلى أن علاج كوفيد-19 في المدينة "عاد إلى المسار الطبيعي".

وفي الحفل الختامي، لوح الأطباء والممرضات بالأعلام وكتبوا أسماءهم على ملابس زملائهم للذكرى.

وقالت السلطات إن مستشفى ليشنشان لن يفكك فور إغلاقه اليوم الأربعاء، ولكن سيتم الاحتفاظ به لفترة.

وقال مسؤول محلي في حشد يصفق له: "نأمل ألا يبدأ المستشفى عملياته مرة أخرى".

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