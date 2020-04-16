شرطة الاحتلال تستدعي مدير المسجد الأقصى للتحقيق

عمر الكسواني مدير المسجد الاقصى

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، للتحقيق في مركز التحقيق "المسكوبية" ما تسمى (غرف 4).



وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية بأن شرطة الاحتلال طلبت من الشيخ الكسواني الحضور فورا للتحقيق في معتقل المسكوبية، علما أنه ليس الاستدعاء الأول بحق الشيخ الكسواني، بحسب ماجاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال استدعت مؤخرا أيضا مدير الاوقاف الاسلامية عبد العظيم سلهب.