مكتب ريفلين يوضح سبب رفضه لتفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أوضح مدير مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين هاريل توبي في رسالة طويلة إلى الوزير ياريف ليفين مسؤول مفاوضات الليكود لماذا لم يتم نقل التفويض لتشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى نتنياهو.



وقال مدير المكتب: "رفضنا تمرير التفويض إلى نتنياهو لأنه ليس لديه الآن فرصة لتشكيل حكومة"، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الاسرائيلية.



وكانت وسائل اعلامية اسرائيلية، قد أكدت في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وخصمه الرئيسي بيني غانتس، أخفقا في التوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة في محادثات اللحظة الأخيرة يوم الأربعاء.