بيت لحم: إغلاق بلدة العبيدية بعد ظهور إصابة بفيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن ناجي ردايدة، رئيس بلدية العبيدية ببيت لحم، أنه تم اغلاق البلدة بشكل كامل، اليوم الخميس، بعد تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في البلدة.



وقال ردايده: "تم إغلاق البلدة بشكل كامل، للحد من تفشي الوباء وسلامة المواطنين، خاصة في محيط المنطقة التي ظهرت بها حالة الإصابة، كذلك مداخل البلدة الرئيسة، والمحلات التجارية التي كان يسمح لها بمزاولة العمل"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف: "تم اغلاق بعض الطرق الفرعية في البلدة للحد من تحركات المواطنين، مع التأكيد على تحديد دائرة المختلطين بالمصاب"، مشيرا الى انه سيتم اليوم العينات للمخالطين.



وأشار ردايده، الى انه فور الإعلان عن الإصابة تم تعقيم عدد من الاحياء والشوارع، على ان يتم استكمال ذلك اليوم.