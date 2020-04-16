الصين تغلق مستشفى (ووهان) المؤقت بعد تراجع وباء (كورونا)

وأكدت السلطات أن مستشفى ليشنشان لن يفكك فور إغلاقه، ولكن سيتم الاحتفاظ به لفترة، فيما صرح مسؤول محلي بأنه "يأمل ألا يبدأ المستشفى عملياته مرة أخرى".





رام الله - دنيا الوطنأغلقت السلطات الصينية، أمس الأربعاء، مستشفى مؤقت في مدينة (ووهان) بؤرة تفشي فيروس (كورونا) وسط الصين، مع تراجع تفشي مرض (كوفيد 19).وكان قد تم بناء مستشفى (ليشنشان) في غضون عشرة أيام لعلاج المرضى المصابين (بكوفيد-19)، ونقلت الدفعة الأخيرة من المرضى إلى مستشفيات عادية الثلاثاء الماضي، وفقاً لوكالة (شينخوا) الصينية.وقال جياو يا هوي، المسؤول في لجنة الصحة الوطنية: "إن اغلاق المستشفى هو تطور بارز في معركة ووهان المستمرة منذ شهور ضد الوباء، مما يشير إلى أن علاج (كوفيد-19) في المدينة عاد إلى المسار الطبيعي".وفي الحفل الختامي، لوح الأطباء والممرضات بالأعلام وكتبوا أسماءهم على ملابس زملائهم للذكرى.