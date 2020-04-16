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خبراء صينيون يزورون السعودية لتقديم الدعم لمكافحة فيروس (كورونا)

خبراء صينيون يزورون السعودية لتقديم الدعم لمكافحة فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
وصل فريق طبي من الخبراء الصينيين إلى السعودية (الأربعاء) لتقديم الدعم للمملكة لمكافحة فيروس (كورونا).

ويتكون الفريق، وفقاً لوكالة (شينخوا) الصينية، من ثمانية خبراء متخصصين في مجالات مختلفة، بما في ذلك فحص الفيروسات والأمراض المعدية وأمراض الجهاز التنفسي والعناية المركزة، والطب الصيني التقليدي.

وبناء على خطة اتفق عليها الجانبان، سيقدم أعضاء الفريق خبراتهم وتدريبات للطاقم الطبي السعودي على الوقاية والسيطرة والتشخيص والعلاج، فيما يخص حالات فيروس كورونا.

كما سيوفرون الإمدادات الطبية اللازمة، واستشارات الطب الصيني التقليدي، وتدريبات على الوقاية من الأوبئة للمقيمين الصينيين في المملكة.

وفي الوقت نفسه، قدم الفريق الطبي الصيني إمدادات طبية تبرعت بها منطقة نينغشيا في الصين، وشملت الكمامات والملابس الطبية الواقية وأدوات فحص الفيروس ومقاييس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.

وقد علق السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينغ، على الزيارة بالتأكيد على التعاون الدولي بين المملكة والصين ونمو العلاقات منذ بدء انتشار الفيروس من أجل مكافحته.

وقال: "تثمن الصين ما قدمته السعودية من دعم ومساعدة بعد تفشي الفيروس في الصين في أوائل هذا العام، وتولي اهتماما كبيرا بانتشار الفيروس في المملكة."

وأعرب عن إعجاب الصين بجهود الحكومة السعودية لمكافحة الفيروس والمحافظة على الصحة العامة.

وأكد السفير تشن، أن الجهود المشتركة ما بين الصين والسعودية والمجتمع الدولي ستؤدي إلى تخطي هذه الأزمة.

وأعلنت السعودية أمس ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) المستجد في المملكة إلى 5862 إصابة و79 حالة وفاة.

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