روسيا تنشر فيديو لـ "لحظات رعب" أثناء احتراق طائرة في مايو الماضي

وأظهر الفيديو، لحظات احتراق الطائرة، وانزلاقها على مهبط مطار العاصمة الروسية، موسكو، في حادث أسفر عن وفاة 41 شخصاً.





وتعرضت الطائرة التابعة لشركة (إيروفلوت) لضربة برق بعيد إقلاعها بوقت قصير في يوم 5 مايو 2019، مما اضطرها للهبوط في مطار موسكو.









رام الله - دنيا الوطننشرت السلطات الروسية، الأربعاء، مشاهد للحظات رعب مر بها ركاب طائرة أثناء هبوطها في مايو الماضي.وقد تمت إدانة الطيار دينيس إفدوكيموف بالتسبب في موت أشخاص، بسبب تجاهل الطيران القواعد المعمول بها فيما يخص الهبوط العنيف الذي تسبب في اشتعال النيران بالطائرة.وكان الهبوط العنيف للطائرة قد أدى إلى اشتعال خزانات الوقود بعدما شبت النيران بها، مما أدى في النهاية إلى احتراق الطائرة بأكملها، كما أوضحت سلطات المطار في ذلك الوقت.