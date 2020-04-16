دولي

روسيا تنشر فيديو لـ "لحظات رعب" أثناء احتراق طائرة في مايو الماضي

روسيا تنشر فيديو لـ "لحظات رعب" أثناء احتراق طائرة في مايو الماضي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت السلطات الروسية، الأربعاء، مشاهد للحظات رعب مر بها ركاب طائرة أثناء هبوطها في مايو الماضي.

وأظهر الفيديو، لحظات احتراق الطائرة، وانزلاقها على مهبط مطار العاصمة الروسية، موسكو، في حادث أسفر عن وفاة 41 شخصاً.

وتعرضت الطائرة التابعة لشركة (إيروفلوت) لضربة برق بعيد إقلاعها بوقت قصير في يوم 5 مايو 2019، مما اضطرها للهبوط في مطار موسكو.

وقد تمت إدانة الطيار دينيس إفدوكيموف بالتسبب في موت أشخاص، بسبب تجاهل الطيران القواعد المعمول بها فيما يخص الهبوط العنيف الذي تسبب في اشتعال النيران بالطائرة.

وكان الهبوط العنيف للطائرة قد أدى إلى اشتعال خزانات الوقود بعدما شبت النيران بها، مما أدى في النهاية إلى احتراق الطائرة بأكملها، كما أوضحت سلطات المطار في ذلك الوقت.

 

أخبار ذات صلة

ليبرمان يُوجه رسالة لغانتس ضد نتنياهو

ليبرمان يُوجه رسالة لغانتس ضد نتنياهو

روسيا تُسجّل أكبر حصيلة يومية للمصابين بفيروس (كورونا)

روسيا تُسجّل أكبر حصيلة يومية للمصابين بفيروس (كورونا)

الصين تَرُد على تقارير أمريكية تفيد أن (كورونا) صُنع في أحد مختبراتها

الصين تَرُد على تقارير أمريكية تفيد أن (كورونا) صُنع في أحد مختبراتها

وزير الصحة البريطاني: نقترب من الوصول إلى ذروة تفشي (كورونا)

وزير الصحة البريطاني: نقترب من الوصول إلى ذروة تفشي (كورونا)

315 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في ألمانيا وتمديد فترة التباعد الاجتماعي

315 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في ألمانيا وتمديد فترة التباعد الاجتماعي

الوفيات 140.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل

الوفيات 140.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل

المكسيك تُسجّل 448 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المكسيك تُسجّل 448 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ارتفاع كبير بعدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الهند

ارتفاع كبير بعدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الهند

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

فتح: حرية القائد مروان البرغوثي هدف مركزي للحركة

فتح: حرية القائد مروان البرغوثي هدف مركزي للحركة

السفير الديك: إنجازات الخارجية متواصلة لسد احتياجات فلسطين الطبية

السفير الديك: إنجازات الخارجية متواصلة لسد احتياجات فلسطين الطبية

الاحتلال يُفرج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة

الاحتلال يُفرج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة

الشوا يبحث مع غرفة تجارة رام الله والبيرة آلية التعامل مع الشيكات المُعادة

الشوا يبحث مع غرفة تجارة رام الله والبيرة آلية التعامل مع الشيكات المُعادة

ماذا قال الرئيس عباس عن الشهيد أبو جهاد؟

ماذا قال الرئيس عباس عن الشهيد أبو جهاد؟

(فدا): الأسرى فرسان حرية وعناوين فخر واعتزاز لشعبنا

(فدا): الأسرى فرسان حرية وعناوين فخر واعتزاز لشعبنا

في يوم الأسير الفلسطيني: 13 صحفياً أسيراً بينهم صحفيتان في سجون الاحتلال

في يوم الأسير الفلسطيني: 13 صحفياً أسيراً بينهم صحفيتان في سجون الاحتلال

الشرطة تُغلق 25 محلاً تجارياً وتضبط مركبتين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بجنين

الشرطة تُغلق 25 محلاً تجارياً وتضبط مركبتين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بجنين

منوعات

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب &#34;الغيرة&#34;؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب "الغيرة"؟

كيف أصبحت &#34;فيحاء&#34; بطلة &#34;اللمبي 2&#34; بعد غياب 17 عاماً؟

كيف أصبحت "فيحاء" بطلة "اللمبي 2" بعد غياب 17 عاماً؟

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

&#34;كورونا&#34; يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

"كورونا" يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: &#34;كلهم مزز&#34;

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: "كلهم مزز"

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

فيديو نادر لهيفاء وهبي قبل 28 عاماً يصدم الجمهور: &#34;عرفناها من صوتها فقط&#34;

فيديو نادر لهيفاء وهبي قبل 28 عاماً يصدم الجمهور: "عرفناها من صوتها فقط"

عربي

خبراء صينيون يزورون السعودية لتقديم الدعم لمكافحة فيروس (كورونا)

خبراء صينيون يزورون السعودية لتقديم الدعم لمكافحة فيروس (كورونا)

مصر: الأسبوع المقبل هو الفاصل في انتشار وباء (كورونا)

مصر: الأسبوع المقبل هو الفاصل في انتشار وباء (كورونا)

الخارجية اللبنانية: سنتقدم بشكوى ضد إسرائيل لاستهدافها سيارة مدنية على الحدود

الخارجية اللبنانية: سنتقدم بشكوى ضد إسرائيل لاستهدافها سيارة مدنية على الحدود

أنصار البشير يتظاهرون بالخرطوم احتجاجًا على غلاء المعيشة

أنصار البشير يتظاهرون بالخرطوم احتجاجًا على غلاء المعيشة