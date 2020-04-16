مصر: الأسبوع المقبل هو الفاصل في انتشار وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي في مصر، عبد اللطيف المر، إن الأسبوع المقبل، هو أسبوع فاصل في انتشار وباء فيروس (كورونا) في مصر.



ووفق موقع (صدى البلد) فقد قال المر: إنه يجب تجنب التجمعات، وعدم التواجد في المناطق المزدحمة نهائياً، لأنها نقطة فارقة، مؤكداً أن الأسبوع القادم، هو عنق الزجاجة في تاريخ انتشار فيروس (كورونا) بالبلاد.



وأوضح، أن "أعداد المصابين في مصر مطمئن جداً، ولم يخرج عن المألوف، ولم تزدْ بشكل كبير، لذلك الأطباء والمتخصصون يقولون إننا في عنق الزجاجة".



وأشار إلى أن "فيروس كورونا ينتشر، ولذلك على المصريين الالتزام للخروج من الأزمة، واتباع الإجراءات الوقائية المتبعة والابتعاد عن التجمعات والزحام، مؤكداً أنه من المتوقع أن يسجل الأسبوع القادم عدد حالات إصابة بفيروس (كورونا) أكبر من الأسابيع الماضية.



ولفت إلى أن "كل أسبوع نكون خائفين من معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد"، مضيفاً أن "نسب الوفيات في مصر لا تقل، ولكنها تحتاج للمتابعة، حيث إن نسب الوفيات 7.1 بينما في العالم كله 6.1 ويرجع ذلك لتأخر المصابين باللجوء للمستشفيات".