فتح: حرية القائد مروان البرغوثي هدف مركزي للحركة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن مسألة تحرير القائد الوطني، عضو اللجنة المركزية، مروان البرغوثي (أبو القسام) هي هدف مركزي للحركة، ويمثل أولوية إلى جانب تحرير كل أسرانا البواسل من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت (فتح) في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة في الذكرى الـ 18 لقيام قوات الاحتلال باختطاف البرغوثي: إن هذا القائد الوطني الكبير، قد هزم جلاديه بإرادته الصلبة، وأصبح نموذجاً وطنياً وعالمياً في التحدي وعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال والظلم، مشيرة إلى مسيرة أبو القسام النضالية التي بدأها مبكراً وتحول إلى قائد بارز في الانتفاضة الشعبية الأولى، وقائداً للانتفاضة الثانية إلى جانب القائد الرمز أبو عمار، الذي كان محاصراً في مقره بمدينة رام الله.



وحيت فتح كافة الأسرى البواسل في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم الأسير البطل، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس، والأسير البطل ماهر يونس، وشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي، والقائد الوطني، أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، والأسيرات البطلات والأسرى الأطفال.



وأكدت أن تضحيات هؤلاء القادة والأسرى، كافة لن تذهب هدراً، وأننا نفخر بهم وبنضالهم، ولحظة الحرية آتية لا محالة.