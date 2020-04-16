الخارجية اللبنانية: سنتقدم بشكوى ضد إسرائيل لاستهدافها سيارة مدنية على الحدود

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الخارجية اللبنانية، الغارة الإسرائلية، التي استهدفت، أمس الأربعاء، سيارة عند الحدود اللبنانية السورية، معتبرة ذلك "جزءاً من سياسة إسرائيل العدوانية الدائمة تجاه لبنان".



وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام: "ندين العدوان الذي قامت به ​طائرة حربية مسيرة إسرائيلية على سيارة مدنية لبنانية، واستهدافها بصاروخين في منطقة جديدة يابوس، وتعريض من بداخلها لخطر الموت"، مشيرة الى أن "هذا الاعتداء، يأتي كجزء من سياسة إسرائيل العدوانية الدائمة تجاه لبنان".



وأعطى وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، تعليماته إلى مندوب لبنان الدائم في نيويورك؛ لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الخرق الواضح والصارخ لسيادة لبنان.



وكانت طائرة استطلاع إسرائيلية، أطلقت صاروخاً باتجاه سيارة جيب على الحدود السورية اللبنانية.