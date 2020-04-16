شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفرج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة

الاحتلال يُفرج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة
وفاء مهداوي والدة الشهيد أشرف نعالوة
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن الأسيرة وفاء مهداوي، والدة الشهيد أشرف نعالوة من سجن (الدامون).

وأفادت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال، أفرجت عن الأسيرة مهداوي من حاجز سالم العسكري، وبالإفراج عنها تكون الأسيرة مهداوي، قد أتمت مدة حُكمها والبالغة عاماً ونصف داخل سجون الاحتلال.

ونقلت الأسيرة مهداوي إلى المركز الكوري للطب الوقائي في جنين، لإجراء فحوص طبية، وفحص خاص بفيروس (كورونا)، في ظل انتشار الفيروس في دولة الاحتلال، وبين بعض السجانين والمحققين.

وأجلت سلطات الاحتلال، الإفراج عن الأسيرة مهداوي في تاريخ التاسع عشر من آذار/ مارس الماضي.

وكانت نيابة الاحتلال في كانون الأول/ ديسمبر 2019، قدمت استئنافاً على الحكم، الذي أصدرته محكمة إسرائيلية بسجن والدة الشهيد نعالوة لمدة 18 شهراً، وغرامة مالية تقدر بنحو 13 ألف دولار أمريكي، في محاولة لعدم الإفراج عنها بعد انتهاء مدة حكمها.

ورفضت المحكمة العسكرية، الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية على القرار السابق بحكم الأسيرة.

كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 40 ألف شيكل على الأسيرة مهداوي (56 عاماً) المعتقلة منذ عام ونصف في سجون الاحتلال.

واعتقل الاحتلال عائلة الشهيد أشرف نعالوة، وهدم منزلهم بعد تنفيذه العملية في مستوطنة (بركان) المقامة على أراضي سلفيت شمال الضفة، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018، والتي قتل خلالها مستوطنون.

واستشهد نعالوة، بعد ذلك بشهرين في بيت كان يحتمي به في مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس.

أخبار ذات صلة

بيت لحم: إغلاق بلدة العبيدية بعد ظهور إصابة بفيروس (كورونا)

بيت لحم: إغلاق بلدة العبيدية بعد ظهور إصابة بفيروس (كورونا)

شاهد ماذا فعل الفنان &#34;الديري&#34; في ذكرى الشهيد أبو جهاد

شاهد ماذا فعل الفنان "الديري" في ذكرى الشهيد أبو جهاد

فتح: حرية القائد مروان البرغوثي هدف مركزي للحركة

فتح: حرية القائد مروان البرغوثي هدف مركزي للحركة

السفير الديك: إنجازات الخارجية متواصلة لسد احتياجات فلسطين الطبية

السفير الديك: إنجازات الخارجية متواصلة لسد احتياجات فلسطين الطبية

الشوا يبحث مع غرفة تجارة رام الله والبيرة آلية التعامل مع الشيكات المُعادة

الشوا يبحث مع غرفة تجارة رام الله والبيرة آلية التعامل مع الشيكات المُعادة

ماذا قال الرئيس عباس عن الشهيد أبو جهاد؟

ماذا قال الرئيس عباس عن الشهيد أبو جهاد؟

(فدا): الأسرى فرسان حرية وعناوين فخر واعتزاز لشعبنا

(فدا): الأسرى فرسان حرية وعناوين فخر واعتزاز لشعبنا

(فتح): أبو جهاد رمز وطني للنضال والتضحية من أجل فلسطين

(فتح): أبو جهاد رمز وطني للنضال والتضحية من أجل فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

بيت لحم: إغلاق بلدة العبيدية بعد ظهور إصابة بفيروس (كورونا)

بيت لحم: إغلاق بلدة العبيدية بعد ظهور إصابة بفيروس (كورونا)

فتح: حرية القائد مروان البرغوثي هدف مركزي للحركة

فتح: حرية القائد مروان البرغوثي هدف مركزي للحركة

السفير الديك: إنجازات الخارجية متواصلة لسد احتياجات فلسطين الطبية

السفير الديك: إنجازات الخارجية متواصلة لسد احتياجات فلسطين الطبية

الاحتلال يُفرج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة

الاحتلال يُفرج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة

الشوا يبحث مع غرفة تجارة رام الله والبيرة آلية التعامل مع الشيكات المُعادة

الشوا يبحث مع غرفة تجارة رام الله والبيرة آلية التعامل مع الشيكات المُعادة

ماذا قال الرئيس عباس عن الشهيد أبو جهاد؟

ماذا قال الرئيس عباس عن الشهيد أبو جهاد؟

(فدا): الأسرى فرسان حرية وعناوين فخر واعتزاز لشعبنا

(فدا): الأسرى فرسان حرية وعناوين فخر واعتزاز لشعبنا

في يوم الأسير الفلسطيني: 13 صحفياً أسيراً بينهم صحفيتان في سجون الاحتلال

في يوم الأسير الفلسطيني: 13 صحفياً أسيراً بينهم صحفيتان في سجون الاحتلال

منوعات

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب &#34;الغيرة&#34;؟

يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ.. ماذا فعل بسبب "الغيرة"؟

كيف أصبحت &#34;فيحاء&#34; بطلة &#34;اللمبي 2&#34; بعد غياب 17 عاماً؟

كيف أصبحت "فيحاء" بطلة "اللمبي 2" بعد غياب 17 عاماً؟

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

صبا مبارك تحرج متابعاً لها بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة

&#34;كورونا&#34; يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

"كورونا" يعيد طليقة الوليد بن طلال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت؟

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

هيا مرعشلي تدخل في مناوشات مع الهلال الأحمر السوري بسبب ماحدث بمنزل صديقتها

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

من أنقذ نجل الفنان محمد عبدالمطلب بعد تشرده في المغرب؟

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: &#34;كلهم مزز&#34;

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق.. والجمهور: "كلهم مزز"

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

وفاة الفنان المصري أحمد دياب

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

فيديو نادر لهيفاء وهبي قبل 28 عاماً يصدم الجمهور: &#34;عرفناها من صوتها فقط&#34;

فيديو نادر لهيفاء وهبي قبل 28 عاماً يصدم الجمهور: "عرفناها من صوتها فقط"

عربي

خبراء صينيون يزورون السعودية لتقديم الدعم لمكافحة فيروس (كورونا)

خبراء صينيون يزورون السعودية لتقديم الدعم لمكافحة فيروس (كورونا)

مصر: الأسبوع المقبل هو الفاصل في انتشار وباء (كورونا)

مصر: الأسبوع المقبل هو الفاصل في انتشار وباء (كورونا)

الخارجية اللبنانية: سنتقدم بشكوى ضد إسرائيل لاستهدافها سيارة مدنية على الحدود

الخارجية اللبنانية: سنتقدم بشكوى ضد إسرائيل لاستهدافها سيارة مدنية على الحدود

أنصار البشير يتظاهرون بالخرطوم احتجاجًا على غلاء المعيشة

أنصار البشير يتظاهرون بالخرطوم احتجاجًا على غلاء المعيشة