الاحتلال يُفرج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة

وفاء مهداوي والدة الشهيد أشرف نعالوة

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن الأسيرة وفاء مهداوي، والدة الشهيد أشرف نعالوة من سجن (الدامون).



وأفادت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال، أفرجت عن الأسيرة مهداوي من حاجز سالم العسكري، وبالإفراج عنها تكون الأسيرة مهداوي، قد أتمت مدة حُكمها والبالغة عاماً ونصف داخل سجون الاحتلال.



ونقلت الأسيرة مهداوي إلى المركز الكوري للطب الوقائي في جنين، لإجراء فحوص طبية، وفحص خاص بفيروس (كورونا)، في ظل انتشار الفيروس في دولة الاحتلال، وبين بعض السجانين والمحققين.



وأجلت سلطات الاحتلال، الإفراج عن الأسيرة مهداوي في تاريخ التاسع عشر من آذار/ مارس الماضي.



وكانت نيابة الاحتلال في كانون الأول/ ديسمبر 2019، قدمت استئنافاً على الحكم، الذي أصدرته محكمة إسرائيلية بسجن والدة الشهيد نعالوة لمدة 18 شهراً، وغرامة مالية تقدر بنحو 13 ألف دولار أمريكي، في محاولة لعدم الإفراج عنها بعد انتهاء مدة حكمها.



ورفضت المحكمة العسكرية، الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية على القرار السابق بحكم الأسيرة.



كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 40 ألف شيكل على الأسيرة مهداوي (56 عاماً) المعتقلة منذ عام ونصف في سجون الاحتلال.



واعتقل الاحتلال عائلة الشهيد أشرف نعالوة، وهدم منزلهم بعد تنفيذه العملية في مستوطنة (بركان) المقامة على أراضي سلفيت شمال الضفة، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018، والتي قتل خلالها مستوطنون.



واستشهد نعالوة، بعد ذلك بشهرين في بيت كان يحتمي به في مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس.