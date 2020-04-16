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فاروق الباز يُهاجم رجال الأعمال المصريين المُطالبين بفتح الأسواق في ظل (كورونا)

فاروق الباز يُهاجم رجال الأعمال المصريين المُطالبين بفتح الأسواق في ظل (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
شن العالم المصري فاروق الباز، هجومًا حادًا، على رجال أعمال مصريين، طالبوا في الأيام الماضية، بعودة العمل، وفتح الأسواق دون النظر للخسائر المحتملة فى الأرواح، بسبب انتشار فيروس (كورونا).

وقال الباز وفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع) المصرية: إن "حياة الإنسان أهم، وعلينا بذل كل ما نملكه من جهد لحمايتها".

وأوضح، أن "الإنسان هو القادر على إصلاح الاقتصاد"، مستنكراً التصريحات التي أدلى بها بعض رجال الأعمال عن عودة العمل على الفور لإنقاذ الاقتصاد، قائلاً:"من إمتى الاقتصاد أهم من حياة الإنسان؟.. عيب".

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