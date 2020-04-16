شؤون فلسطينية

الشوا يبحث مع غرفة تجارة رام الله والبيرة آلية التعامل مع الشيكات المُعادة

الشوا يبحث مع غرفة تجارة رام الله والبيرة آلية التعامل مع الشيكات المُعادة
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، اليوم، بوفد من غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة؛ لبحث آلية تعامل سلطة النقد والمصارف مع الشيكات المُعادة خلال فترة الطوارئ.

ورحب المحافظ بالوفد، واستمع إلى ملاحظاتهم بخصوص إجراءات سلطة النقد؛ للتعامل مع الشيكات، وأثرها على النشاط الاقتصادي، ومنها استغلال البعض لحالة الطوارئ، وعدم الإيفاء بالالتزامات المالية. 

وأكد المحافظ، خلال اللقاء على أن كافة الإجراءات التي تتعلق بحالة الطوارئ، التي اتخذتها سلطة النقد، لاسيما فيما يتعلق بالشيكات المستحقة، هدفت إلى المحافظة على الاستقرار المالي والتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية على المواطنين، وكافة القطاعات الاقتصادية، وترتيب التزاماتهم المالية وحفظ حقوقهم في تحصيل أموالهم٬ مشيراً إلى أن سلطة النقد في متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع الصحية، وأنها تقوم بصياغة قراراتها وفقاً لهذه التطورات بما يضمن سلامة المواطنين، ووصولهم للخدمات المصرفية.

وبين الشوا، أن سلطة النقد، ستتخذ إجراءات استثنائية رادعة بحق كل يعمل على استغلال هذه الظروف، ولا يسدد قيمة شيكاته بالرغم من توفر موارد مالية له.

وأثنى الوفد على دور سلطة النقد في التعامل مع الأزمة، ودور القطاع المصرفي في الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية بالرغم من الوضع الصحي الراهن، في سبيل الحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني.

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