ماذا قال الرئيس عباس عن الشهيد أبو جهاد؟

القادة الشهداء ياسر عرفات وخليل الوزير وصلاح خلف

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: إن الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد) كان أحد القادة التاريخيين والمؤسسين، وشكل جزءاً مهماً من مرحلة تاريخية صعبة وخطيرة.



وأضاف الرئيس عباس في ذكرى استشهاد القائد والرمز أبو جهاد، أن القائد الكبير خليل الوزير، مثل إرثاً ومثالاً للانتماء والتضحية من أجل فلسطين حرة ومستقلة، وإلهاماً لكل المناضلين والأحرار الذين ضحوا بدمائهم من أجل تحقيق آمال وتطلعات شعوبهم بالحرية والاستقلال.



وأوضح الرئيس "كذلك نستذكر اليوم ثلاثة من قادتنا الكبار، وهم: أبو يوسف، وكمال عدوان، وكمال ناصر، الذين عمدوا بدمائهم الزكية نضال شعبنا وتوقه للحرية والاستقلال، مؤكدين أنه بصمود شعبنا وتمسكه بثوابته الوطنية، سنحقق الاستقلال لدولتنا بعاصمتها القدس الشرقية".



وأكد أن تاريخ فتح وشعبنا الفلسطيني وتضحياته المستمرة بشهدائه الكبار، أبو عمار، أبو إياد، وأبو يوسف النجار، وآلاف غيرهم الذين صنعوا مجداً وتاريخاً ومنارة، وحافظوا على الهوية الفلسطينية بدمائهم، مؤكدين أن العهد الذي قطعه القادة يوم انطلاقة الثورة في 1/1/1965، سيبقى حتى رفع أعلام فلسطين فوق القدس ومقدساتها.