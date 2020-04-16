"الخارجية": 39 وفاة و803 إصابة بفيروس (كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه مرفقة جدول توضيحي، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) 803 إصابة، فيما هناك 200 متعاف بين أبناء جالياتنا حول العالم.

















رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج ارتفع إلى 39.