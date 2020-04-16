السعودية تُنفّذ "حد الحرابة" بحق منفذ هجوم بآلة حادة

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رام الله - دنيا الوطن

نفذت السعودية، اليوم الخميس، حكم القتل بإقامة "حد الحرابة" بحق منفذ الهجوم المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في "موسم الرياض" في حديقة الملز.



وأكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، نشرته وكالة (واس) أن "عماد عبد القوي المنصوري، يمني الجنسية، قام بهجوم إرهابي مسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض".



وأوضحت الداخلية أن المنصوري "طعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وقام بترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور، بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن، وانتمائه لذلك التنظيم، واشتراكه معه في القتال".



أكدت المحكمة الجزائية السعودية على أن ما أقدم عليه منفذ الهجوم، يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وتم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة، وأن تكون عقوبته القتل.