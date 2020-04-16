شؤون فلسطينية

في يوم الأسير الفلسطيني: 13 صحفياً أسيراً بينهم صحفيتان في سجون الاحتلال

في يوم الأسير الفلسطيني: 13 صحفياً أسيراً بينهم صحفيتان في سجون الاحتلال
قمع صحفيين
رام الله - دنيا الوطن
طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، كافة المؤسسات الدولية الصحفية والحقوقية، بالضغط على دولة الاحتلال؛ للافراج عن الصحفيين الأسرى في سجونها، وعددهم ثلاثة عشر صحفياً بينهم صحفيتان، وذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف 17 من نيسان/ أبريل من كل عام.

وأعربت نقابة الصحفيين في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن استهجانها واستكارها للممارسات القمعية للاحتلال وجنوده بحق الصحفيين الفلسطينيين، وزجهم بالسجون دون أي أسباب ومبررات، بهدف منعهم وحجبهم عن تغطية جرائم جنودهم بحق شعبنا.

وأوضحت النقابة، أنها تواصل جهودها في المحاكم الدولية لتعرية الاحتلال، وكشفه أمام المجتمع الدولي والعالم لجرائمه والاعتداءات البشعة بحق حرية العمل الصحفي للفلسطينيين.

وطالبت النقابة كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، بالضغط على سلطات الاحتلال، للإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال بحجج وذرائع واهية.

وعبرت النقابة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بأجهزته المختلفة، لحقوق الصحفيين، والتي تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء والمساس بها، الأمر الذي يستدعي من سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين، ووقف الانتهاكات الصارخة ضد حرية الصحفيين.

ووجهت النقابة التحية لكافة الصحفيين والصحفيات على دورهم وجهودهم الوطنية والمهنية المبذولة لكشف حقيقية الاحتلال وفضح المخططات الإسرائيلية المدعومة علناً من إدارة رئيس الولايات المتحدة الأميريكي.

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