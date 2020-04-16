أنصار البشير يتظاهرون بالخرطوم احتجاجًا على غلاء المعيشة

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رام الله - دنيا الوطن

تشهد العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الخميس، تظاهرات احتجاجية على غلاء المعيشة، في وقت تسعى فيه السلطات إلى احتواء تفشي فيروس (كورونا).



وقالت قناة (روسيا اليوم): إن أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير، نظموا تظاهرات بالخرطوم، احتجاجاً على غلاء المعيشة، حيث عمدوا إلى إغلاق الشوارع في العاصمة، ما أدى إلى ازدحام خانق.



وكانت السلطات، قد أعلنت حظراً كاملاً للتجوال في ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع، يبدأ تنفيذه اعتباراً من السبت المقبل، وذلك بعدما سجل السودان في آخر إحصائية، 29 حالة، كعدد إجمالي للإصابات بفيروس (كورونا).