الشرطة تُغلق 25 محلاً تجارياً وتضبط مركبتين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بجنين

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة 25 محلاً تجارياً، وضبطت مركبتين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات من شرطة المحافظة، نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة، وتخلل ذلك إغلاق 25 محلاً تجارياً، وضبطت مركبتين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ.



وأضافت: أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولاً، كما قامت بإغلاق طريقين فرعيين من الطرق الفرعية الحيوية المؤدية من وإلى مدينة جنين، نظراً لظروف حالة الطوارئ ومتطلبات المرحلة، بهدف الحد من الحركة للمركبات والمواطنين.