إجلاء 16 محجورًا في العقبة الأردنية

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رام الله - دنيا الوطن

أجلت السلطات الأردنية في محافظة العقبة، اليوم الخميس، 16 شخصاً، أنهوا مدة الحجر الصحي في أحد فنادق العقبة جنوبي المملكة.



ووفق موقع (خبرني) الأردني، فقد قال مدير الشؤون الصحية في العقبة، ابراهيم معايعة: إن عدد الأشخاص الذين تم الحجر عليهم منذ بداية أزمة (كورونا) في المدينة بلغ 260 شخصاً، تبقى منهم 25 شخصاً فقط، وسيتم إجلاؤهم بعد انتهاء المدة المقررة للحجر، وهي 14 يوماً وتأمينهم إلى منازلهم، لاستكمال إجراءات الحجر وفق الشروط الصحية المعتمدة.



وأضاف، إن فرق الاستقصاء الوبائي، أخذت نحو 580 عينة عشوائية خلال الأسبوع الحالي، جميع نتائجها سلبية، فيما تتابع الفرق الطبية المتواجدة على معابر مدينة العقبة، عملها للتأكد من خلو الداخلين إلى المدينة من فيروس (كورونا) المستجد.