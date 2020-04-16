الرئيس عباس: اتخذنا إجراءات حازمة وسريعة لمواجهة فيروس (كورونا)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن دولة فلسطين، اتخذت إجراءات حازمة وسريعة؛ لمواجهة فيروس (كورونا) الخطير، مما كان له الاثر الكبير في السيطرة عليه، والحد من انتشاره، الأمر الذي يتطلب المزيد من بذل الجهود؛ للقضاء على هذا الوباء الذي يهدد البشرية جمعاء.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس جزر القمر، غزالي عثماني.



ووفق ما نقلت وكالة (وفا) فقد اطمأن الرئيس عباس، من الرئيس عثماني على أوضاع شعب جزر القمر، في مواجهة وباء فيروس (كورونا)، مؤكداً ثقته الكبيرة بأن جزر القمر بقيادتها الحكيمة قادرة على تجاوز هذه المحنة العصيبة.



بدوره، ثمن الرئيس عثماني، اهتمام الرئيس عباس بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، معرباً عن تمنياته للشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته السلامة والنصر في مواجهة هذا الوباء، الذي أصبح يهدد العالم.



ودعا رئيس جزر القمر، سيادته لزيارة بلاده، عقب الانتهاء من هذه الجائحة، مؤكداً دعم جزر القمر لحقوق الشعب الفلسطيني ومواقف القيادة الفلسطينية السياسية في مختلف المحافل الدولية.



واتفق الجانبان على مواصلة التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التعاون الأمني.