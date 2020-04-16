مشير المصري: المقاومة تملك أوراقًا تُخضع الاحتلال لشروطها

مشير المصري القيادي في حركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة (حماس) مشير المصري، اليوم الخميس، أن المقاومة الفلسطينية، تمتلك أوراقًا قوية تخضع قادة الاحتلال الإسرائيلي لشروطها.



وقال المصري في كلمته خلال مؤتمر بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني: "إن كل محاولات الالتفاف، التي يتبعها الاحتلال لا تخدم الجنود الأسرى"، مؤكدًا على استعداد حركة حماس لـ "مبادرة الأسرى".



وفي رسالة وجهها إلى الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، قال المصري: "قضيتكم في أيدٍ أمينة، ومن صنع صفقة وفاء الأحرار الأولى، قادر على صنع مثلها، ونحن جاهزون لأجلكم أن نتسلق الجبال، ونخوض الوديان، ونذهب بكل اتجاه، حتى نراكم بين أهليكم وذويكم".