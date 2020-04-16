ليبرمان يُوجه رسالة لغانتس ضد نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب (يسرائيل بيتنيو) أفيغدور ليبرمان

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رام الله - دنيا الوطن

طالب زعيم حزب (يسرائيل بيتنيو) أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، رئيس (كنيست) الإسرائيلي، بيني غانتس، بالعمل على تمرير مشاريع قوانين، تحرم زعيم (ليكود) بنيامين نتنياهو من تشكيل أي حكومة، وتُسقطه سياسيًا.



ودعا ليبرمان في منشور عبر حسابه بموقع (فيسبوك)، لتمرير خمسة قوانين، تتمحور حول منع عضو كنيست من تشكيل حكومة طالما أن هناك لوائح اتهام ضدّه، بالإشارة إلى نتنياهو.



وأشار إلى أنه بإمكان كنيست تمرير هذه القوانين في غضون الأسابيع الثلاثة الممنوحة لـ (كنيست) قبل اختيار مرشح لرئاسة الحكومة، عقب الفشل الذي وصلت إليه مفاوضات تشكيل الحكومة بين (أزرق- أبيض)، و(ليكود).