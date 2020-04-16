الجهاد الإسلامي: الشعب الفلسطيني يدعم معادلة زياد النخالة لإطلاق الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

استنفر القيادي في الجهاد الإسلامي، جميل عليان، كل الطاقات البشرية وأحرار العالم لإنقاذ الأسرى؛ قائلاً: "الضمير العالمي متبلد منذ أكثر من 7 عقود، وهو يرى مصيبتنا وتهديدات الاحتلال للأسرى".



وفي كلمة ممثلة عن المؤسسات العاملة في شؤون الأسرى، قال عليان: "إن أسرانا اليوم، يواجهون تهديدًا حقيقيًّا وجديدًا من خلال جائحة (كورونا) التي تهدد العالم أجمع، والتي يسمح بها العدو لاختراق الزنازين للفتك بالأسرى"، مشددًا على أن شعبنا لن يسمح أن يكون أسرانا ضحية لهذا العدوان".



وأكد على أن الشعب الفلسطيني، يدعم معادلة الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، بأن العدو عليه أن يختار بين الملاجئ وإطلاق سراح أسرانا ورفع الحصار، مثمنًا في ذات السياق مبادرة السنوار بشأن إطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال، مقابل معلومات عن جنود الاحتلال المختطفين بغزة.



وشدد عليان على أن قضية الأسرى، هي قضية وطنية فوق فصائلية وحزبية؛ ويجب أن تكون قضية وطنية قومية إنسانية يجب أن تستنفر كل العالم.



كما أكد على أن الحفاظ على حياة الأسرى على رأس الأولويات الفلسطينية، خاصة في هذا الوقت الحساس.