تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس 16-4-2020، كالتالي:
الخضروات:
بامية: 1ك= 20 شيكلاً.
ورق العنب (وقية): 3 شواكل.
بندورة: 5 ك= 10 شواكل.
خيار: 7 ك= 10 شواكل.
خيار بلدي: 4 ك= 10 شواكل.
بصل بلدي: 5 ك = 10 شواكل.
بصل مصري: 1 ك- 1 شيكل
كوسا: 5 ك= 10 شواكل.
باذنجان: 4 – 5 ك = 10 شواكل.
بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
سبانخ: 1 ك = 2 شيكل
ملوخية: 3 شواكل.
فول أخضر: 2 شيكل
بازيلاء: 3 شواكل.
فاصوليا خضراء: 5 شواكل.
ليمون: 1ك = 4 شواكل.
و3ك = 10 شواكل.
تومة (وقية): 2 شيكل
ملفوف: 2 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شواكل.
سبانخ: 3 شواكل.
زهرة: 2 شيكل
فليفلة: 8 شواكل.
فلفل (وقية): 1 شيكل
جزر: 2 شيكل
الفواكه:
شمام بلدي: 4 – 5 شواكل.
موز: 1ك = 4 شواكل.
أسكدنيا: 6 – 7 شواكل.
خوخ: 1.5 ك = 10 شواكل.
أجاص: 4 – 5 شواكل.
تفاح ريجيم: 3 شواكل.
تفاح عادي: 5 شواكل.
تفاح أمريكي: 7 شواكل.
كاكا: 1 ك = 2 شيكل
كيوي: 6 – 7 شواكل.
أفوكادو: 5 شواكل.
كلمنتينة أودي: 5 ك = 10 شواكل.
كلمنتينة أورا: 8 ك = 10 شواكل.
برتقال أبوصرّة: 3 ك = 10 شواكل.
برتقال شموطي: 4- 5 ك = 10 شواكل.
جوز هند (حبة): 3 شواكل.
جاءت أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس 16-4-2020، كالتالي:
الخضروات:
بامية: 1ك= 20 شيكلاً.
ورق العنب (وقية): 3 شواكل.
بندورة: 5 ك= 10 شواكل.
خيار: 7 ك= 10 شواكل.
خيار بلدي: 4 ك= 10 شواكل.
بصل بلدي: 5 ك = 10 شواكل.
بصل مصري: 1 ك- 1 شيكل
كوسا: 5 ك= 10 شواكل.
باذنجان: 4 – 5 ك = 10 شواكل.
بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
سبانخ: 1 ك = 2 شيكل
ملوخية: 3 شواكل.
فول أخضر: 2 شيكل
بازيلاء: 3 شواكل.
فاصوليا خضراء: 5 شواكل.
ليمون: 1ك = 4 شواكل.
و3ك = 10 شواكل.
تومة (وقية): 2 شيكل
ملفوف: 2 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شواكل.
سبانخ: 3 شواكل.
زهرة: 2 شيكل
فليفلة: 8 شواكل.
فلفل (وقية): 1 شيكل
جزر: 2 شيكل
الفواكه:
شمام بلدي: 4 – 5 شواكل.
موز: 1ك = 4 شواكل.
أسكدنيا: 6 – 7 شواكل.
خوخ: 1.5 ك = 10 شواكل.
أجاص: 4 – 5 شواكل.
تفاح ريجيم: 3 شواكل.
تفاح عادي: 5 شواكل.
تفاح أمريكي: 7 شواكل.
كاكا: 1 ك = 2 شيكل
كيوي: 6 – 7 شواكل.
أفوكادو: 5 شواكل.
كلمنتينة أودي: 5 ك = 10 شواكل.
كلمنتينة أورا: 8 ك = 10 شواكل.
برتقال أبوصرّة: 3 ك = 10 شواكل.
برتقال شموطي: 4- 5 ك = 10 شواكل.
جوز هند (حبة): 3 شواكل.
التعليقات