شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس 16-4-2020، كالتالي:

الخضروات:

بامية: 1ك= 20 شيكلاً.

ورق العنب (وقية): 3 شواكل.

بندورة: 5 ك= 10 شواكل.

خيار: 7 ك= 10 شواكل.

خيار بلدي: 4 ك= 10 شواكل.

بصل بلدي: 5 ك = 10 شواكل.

بصل مصري: 1 ك- 1 شيكل

كوسا: 5 ك= 10 شواكل.

باذنجان: 4 – 5 ك = 10  شواكل.

بطاطا: 6 – 7 ك = 10  شواكل.

سبانخ: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 3  شواكل.

فول أخضر: 2 شيكل

بازيلاء: 3  شواكل.

فاصوليا خضراء: 5  شواكل.

ليمون: 1ك = 4  شواكل.

و3ك = 10  شواكل.

تومة (وقية): 2 شيكل

ملفوف:  2 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شواكل.

سبانخ: 3  شواكل.

زهرة: 2 شيكل

فليفلة: 8  شواكل.

فلفل (وقية): 1 شيكل

جزر: 2 شيكل

الفواكه:

شمام بلدي: 4 – 5  شواكل.

موز: 1ك = 4  شواكل.

أسكدنيا: 6 – 7  شواكل.

خوخ: 1.5 ك = 10 شواكل.

أجاص: 4 – 5  شواكل.

تفاح ريجيم: 3  شواكل.

تفاح عادي: 5  شواكل.

تفاح أمريكي: 7  شواكل.

كاكا: 1 ك = 2 شيكل

كيوي: 6 – 7  شواكل.

أفوكادو: 5  شواكل.

كلمنتينة أودي: 5 ك = 10  شواكل.

كلمنتينة أورا: 8 ك = 10  شواكل.

برتقال أبوصرّة: 3 ك = 10  شواكل.

برتقال شموطي: 4- 5 ك = 10  شواكل.

جوز هند (حبة): 3  شواكل.

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