أسعار الدواجن واللحوم والأسماك الطازجة في غزة اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الدواجن واللحوم والأسماك الطازجة اليوم الخميس 16/04/2020، كالتالي:
اللحوم بالكيلو:
العجل: 35 شيكلاً.
الضاني: 50 شيكلاً.
الدواجن:
طبق البيض:
الوزن الكبير: 12 شيكلاً.
الوزن الوسط: 11 شيكلاً.
الوزن الصغير: 9 – 10شواكل.
الدجاج: 11 شيكلاً.
صدر: 20 شيكلاً.
شيش: 21 شيكلاً.
فخد: 12 شيكلاً.
جناح: 9 شواكل.
دبوس: 13 شيكلاً.
كبدة: 18 شيكلاً.
الحبش: 10 شواكل.
صدر: 17 شيكلاً.
فخد: 12 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 40 شيكلاً.
سكمبلة: 20 شيكلاً.
سلطان إبراهيم كبير: 30 شيكلاً.
مليطة كبير: 37 شيكلاً.
فريدي: 20 شيكلاً.
جمبري جامبو: 37 شيكلاً.
جمبري وسط: 27 شيكلاً.
أقلام- حباري: 29 شيكلاً.
جاءت أسعار الدواجن واللحوم والأسماك الطازجة اليوم الخميس 16/04/2020، كالتالي:
اللحوم بالكيلو:
العجل: 35 شيكلاً.
الضاني: 50 شيكلاً.
الدواجن:
طبق البيض:
الوزن الكبير: 12 شيكلاً.
الوزن الوسط: 11 شيكلاً.
الوزن الصغير: 9 – 10شواكل.
الدجاج: 11 شيكلاً.
صدر: 20 شيكلاً.
شيش: 21 شيكلاً.
فخد: 12 شيكلاً.
جناح: 9 شواكل.
دبوس: 13 شيكلاً.
كبدة: 18 شيكلاً.
الحبش: 10 شواكل.
صدر: 17 شيكلاً.
فخد: 12 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 40 شيكلاً.
سكمبلة: 20 شيكلاً.
سلطان إبراهيم كبير: 30 شيكلاً.
مليطة كبير: 37 شيكلاً.
فريدي: 20 شيكلاً.
جمبري جامبو: 37 شيكلاً.
جمبري وسط: 27 شيكلاً.
أقلام- حباري: 29 شيكلاً.
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