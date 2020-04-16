مستوطنون مصابون بـ (كورونا) يهربون من الحجر لنشر الوباء بين الفلسطينيين

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الخميس، عن هروب مجموعة من المستوطنين المصابين بفيروس (كورونا) من الحجر الصحي، بهدف نشر الوباء بين الفلسطينيين.



وأوردت (القناة 12) نبأ هروب 19 مستوطناً، ممن يطلق عليهم "فتيان التلال" من عزلهم الذي أقامه جيش الاحتلال لهم في أحد وديان الضفة الغربية.



وجاب المستوطنون المنطقة، واعتدوا على الفلسطينيين هناك، ومن بين ذلك هاجموا مركبتين كان بهما ثلاثة أطفال فلسطينيين، وهدفوا إلى نشر المرض بينهم، في ظل غياب، وتغاضي قوات الجيش عنهم، بحسب ما قالت (القناة 12).