مخابرات الاحتلال تَستدعي مراسلة تلفزيون فلسطين بالقدس للتحقيق

كريستين ريناوي وجنود الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراسلة تلفزيون فلسطين بالقدس، كرستين ريناوي، للتحقيق معها في مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ (المسكوبية).



وأفادت الريناوي في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مخابرات الاحتلال، أبلغتها عبر اتصال هاتفي بالحضور مساء لمقابلتها، علماً أن طاقم التلفزيون في القدس، يتعرضون لمضايقات لمنعهم من العمل داخل جدران القدس.



وكانت مخابرات الاحتلال في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اعتلقت طاقم تلفزيون فلسطين في مدينة القدس، واستولت على معدات التصوير وأجهزة البث.