بلدية الخليل تطرح عطاءً لمشروع تطوير وتأهيل سوق الخضار المركزي

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رام الله - دنيا الوطن

في إطار سعي بلدية الخليل إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في أسواق الخضار والفواكة التابعة لها، ونتيجة تعاون مشترك بين بلدية الخليل ووزارة الزراعة الفلسطينية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، أعدت الجهات الشريكة الثلاث وثائق عطاء مشروع تطوير وتأهيل سوق الخضار المركزي بتمويل مشترك من قبل منظمة الأغذية والزراعة (FAO) والبلدية.



وأوضح رئيس قسم العمارة في البلدية المهندس حسام الشويكي أن المشروع يهدف إلى تطوير وتأهيل سوق الخضار المركزي وذلك بإضافة مرافق جديدة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وتجار السوق وتجار التجزئة والمواطنين، بالإضافة إلى تنظيم وضبط حركة الدخول والخروج من وإلى السوق وتهيئة ساحات مواقف السيارات بالإضافة إلى تركيب نظام توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية.



وأشار المهندس الشويكي إلى أنّ العطاء تم طرحه قبل بضعة أيام على موقع منظمة الأمم المتحدة على الانترنت، ويمكن للمقاولين المصنفين درجة أولى أبنية والراغبين بالمشاركة في العطاء الدخول إلى الموقع عبر الرابط التالي https://www.ungm.org/Public/Notice ،مؤكداً أنّ الحصول على وثائق العطاء والاستفسارات وتقديم العروض سيكون عبر الموقع الالكتروني فقط.